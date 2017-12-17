迎接2018台中花博 園區周邊省道路面改善完成

中市中清路三段至六段完成路面改善、分隔島綠美化等工程。（記者張菁雅攝）

2017-12-17 11:59

〔記者張菁雅／台中報導〕迎接2018台中花博，除台中市政府緊鑼密鼓推動各項作業，公路總局第二區養護工程處自104年起陸續完成園區周邊的省道路面修復工程，所有工程日前均已完工，總計路面修復32.4公里、中央分隔島新設8公里及綠美化植栽8公里，大幅提升公路服務品質。

二工處表示，通往花博豐原園區的台3線率先於104年完成路面修復，而往后里及豐原園區的台13線也於104年及105年分段完成路面修復；今年更挹注2億餘元，針對台中國際機場通往花博會場必經道路，包括台10線、台1乙線的中清路三段至九段及台10乙線中航路，規劃提升公路整體服務品質方案，內容包含移除造成路面隆起的黑板樹、中央分隔島重新施作、兩側樹穴改成連續綠帶、中央分隔島綠美化植栽及路面全面刨鋪等。

另外，路面全面刨鋪路段也擴及台10線中清路六段至九段、民生路、中山路及中正路，連台74線快速公路也納入辦理路面改善，更達整體功效。

二工處指出，目前所有工程均已完工，改善成果總計包括路面修復32.4公里、中央分隔島新設8公里及綠美化植栽8公里，希望讓旅客除對於花博留下深刻印象外，也體會到道路養護單位的用心。

而在上述工程中，移除中央分隔島黑板樹曾遭到民眾質疑，二工處強調，黑板樹的浮根造成路面隆起不平，除影響行車安全外，開花期間的特殊氣味也造成沿線居民困擾，經邀集專家學者及台中市政府相關單位現勘後，決議以移除方式辦理；而後續植栽補植作業，因分隔島寬度小於2公尺，專家建議採灌木與地被栽植為主，以複層式植栽方式營造空間變化層次，該處已在每一區段分隔島再配置不同植栽，增添多樣的景觀色彩。