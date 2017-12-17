快去加油！ 中油宣布明汽、柴油均漲0.2元

2017-12-17 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕快去加油！中油宣布明（18日）晨零時起，依浮動油價機制計算，調漲各式汽、柴油價格每公升0.2元。

中油表示，本週原油價位受產油國協力減產，以及北海Forties油管漏油全線停工檢修等因素影響，引起市場短期供不應求之疑慮，推動國際油價上漲，因此油價依公式計算，汽、柴油每公升均調漲0.2元。

調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元，實際零售價格應以各營業點公告為準。