左營打卡台中上班 高鐵主管偷吃步「隔空打卡」將罰

高鐵有主管被爆「隔空」打卡上下班，經高鐵調查後認為違反工作規定，將予以懲處。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2017-12-17 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕對上班族而言，上下班「準時打卡」是件重要的事，日前高鐵有主管被爆「隔空」打卡上下班，經高鐵調查後認為違反工作規定，將予以懲處。

據了解，該名任職於中部運管中心的行政主管因住在南部，每天從左營站搭高鐵到台中站上班，不過他卻「偷吃步」把通車時間算進上班時間。

根據匿名高鐵員工投訴表示，該名主管早上9點先在左營站先打卡上班，搭高鐵到台中後才開始在辦公室值勤，下午3點提早離開辦公室後再搭高鐵回左營，至5點時才在左營打卡下班。另外，該名主管的薪水是以輪班制計薪，也可能有溢領薪水的問題疑慮。

為求謹慎，高鐵在接到投訴後已展開調查，並依公司規定召開懲戒審議委員會後，判定該名員工確實有打卡地點不實的狀況，但初步認定沒有早退，表示會對此行為予以懲處，關於輪班制可能因午休時間計薪而導致溢領薪水等疑慮，高鐵則說明仍需清查核實。

高鐵回應，打卡是在上班地點刷證件感應打卡，該員打卡時間為上午8時到傍晚5時，上班時間為上午9時到傍晚5時，該名員工「偷吃步」打卡的動機，則須進一步了解。