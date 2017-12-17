高雄反空污大遊行 黃國昌也要來

高雄秋冬的空汙嚴重，反空汙大遊行將於今天下午登場。剛從罷免案驚險過關的時代力量黨主席黃國昌，也將南下加入遊行行列。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-17 11:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕南部反空汙大聯盟舉辦的高雄反空汙大遊行，將於今天下午1點登場，除了國民黨黨主席吳敦義參加，剛從罷免案驚險過關的時代力量黨主席黃國昌，也將南下加入遊行行列。

高雄冬季的空汙問題嚴重，南部反空汙大聯盟發將於今天上街頭遊行，預計下午1點在凹仔底捷運站4號集結，2點出發遊行，呼籲政府拿出具體解決空汙的辦法。大聯盟預估，今天的遊行將有大學教授、醫師、中學教師、市民上街頭，總人數估計約3000人。

長期關心台灣山林的成大台灣文學所教授陳玉峯，將組成台灣文化大隊，號召藝文人士參加遊行。獲得多項金曲獎、金音獎得主林生祥，也將高唱《圍庄》、《南風》、《拜請保生大帝》、《動身》等歌曲，希望喚起市民對環境的關注。

國民黨黨主席吳敦義今天也將參加這項活動，並由南部3縣市黨部主委韓國瑜、謝龍介、廖婉汝帶隊，帶領黨籍民代一起上街頭。

時代力量高雄市黨部透露，黃國昌也將南下參加這場活動，預計下午1點在凹仔底捷運站4號集合。