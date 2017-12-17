驚見「鬼臉狗」 高市動保團體救援送醫

高市驚見「鬼臉狗」。（台灣動物緊急救援小組提供）

2017-12-17 11:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市區驚見「鬼臉狗」!

高市三民區中和路一帶社區最近出現1隻面目扭曲又嚇人「鬼臉狗」，引起附近民眾恐慌，甚至呼吸還有恐怖怪聲，常嚇壞夜歸居民，以為「怪獸」出沒。

台灣動物緊急救援小組接獲多起通報後，今前往現場「收服」怪獸，發現民眾口中的「鬼臉狗」其實是顏面嚴重受創的可憐狗，捕捉後送醫就治，讓附近民眾鬆了一口氣。

救援小組表示，近日接獲多起通報，指在高雄市三民區中和路，近中華路地下道旁的社區，出現一隻面目扭曲又嚇人的狗兒，被稱作「鬼臉狗」，不但引起附近民眾恐慌，甚至因呼吸又會發出恐怖怪聲，常嚇壞夜歸居民，以為是「怪獸」出沒。今前往現場了解狀況，經一番搜索後，果真發現「鬼臉狗」蹤跡；現場救援人員形容，狗兒臉部扭曲，沾滿鮮血與膿汁，呼吸還會發出怪聲，的確十分嚇人。

經訪查附近民眾後，得悉其這隻「鬼臉鬼」有人飼養，飼主表示臉部不明原因外傷又遭附近流浪狗攻擊，傷口才惡化成現在模樣；飼主也說曾帶往動物醫院求助，但獸醫師也不知如何處理。最後經協調後，由台灣動物緊急救援小組醫療團隊接手治療。

救援小組發言人倪京台說，「鬼臉狗」經送醫檢查後發現牠是1隻5歲大型公犬約30公斤；顏面有3個破洞，穿透鼻腔，感染相當嚴重，傷口並流出大量鮮血與濃汁，病況危急；獸醫團隊初步研判是腫瘤侵犯鼻吻部後，再遭外力重創所致；目前先以內科治療，考慮下週轉診至醫學中心作進一步診治。