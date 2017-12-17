北部4縣市大雨特報！18縣市續發陸上強風特報

2017-12-17 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局於今天（17日）上午10時5分持續針對新北市、台北市、基隆市與宜蘭縣等4縣市發布大雨特報，另外，部分近海地區已發布陸上強風特報，提醒民眾注意安全。

中央氣象局表示，今天基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區都有局部大雨發生的機率，請出門的民眾小心。

另外，由於強烈東北風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海並有較大風浪，請在海邊附近活動的民眾注意自身安全。