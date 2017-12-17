多元化文化體驗 新住民盼成新南向尖兵

2017-12-17 10:48

〔記者王涵平／台南報導〕新住民家庭親子活動今在後壁國小舉行，新住民與二代子女聯手擔任主持人，國、台、越語三聲帶，同時宣導新南向政策，盼成台灣與國際接軌新尖兵。

冬至將屆，台灣、越南都有吃湯圓習俗，南市家庭教育中心等單位今日舉辦「新住民家庭親子多元文化體驗三部曲〜美食‧童玩‧闖關趣」，讓民眾體驗不同的吃湯圓文化，例如椰汁當甜湯，撒上花生粉的越式綠豆沙湯圓。

特別的是由來自越南的新住民與二代擔任活動主持人，分別就讀國、高中的黃宥樺、吳雅婷，還能以越南語對話，穩健台風博得熱烈掌聲。

活動另有「多元文化展演」、「多元文化體驗~親子闖關」、「異國文化分享及美食親子動手DIY」等活動，搭配鹽埕圖書館「行動書車-多元文化繪本親子共讀」、敏惠醫護管理專科學校美容保健科及幼兒保育科「肩頸按摩體驗」、「芳療健康照護體驗」、「故事說演展現」及「造型氣球」等，親子穿著新住民母國傳統服裝出席，還獲得精美小禮物。

家庭教育中心表示，內政部統計，累計至106年10月底，南市新住民人數達3萬3031人，未含中國的其他國籍外籍配偶數計有11219人。配合政府新南向政策，及教育部108年實施新課綱，引領及協助新住民子女保有和傳承東南亞母國文化，尊重多元文化的價值，讓新住民及其子女重視其語言及文化優勢，已是刻不容緩的重點工作。

相關影音