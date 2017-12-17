宜蘭現代劇團「金剛」 23、24日在文化中心「相逢」

今年2月甫成立的「金剛」劇團，是宜蘭縣第1個有表演培訓的現代劇團，將於23、24日2天晚上7點半，在文宜蘭縣文化中心創意埕，舉行創團以來首場展演。（記者林敬倫攝）

2017-12-17 10:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］今年2月甫成立的「金剛」劇團，是宜蘭縣第1個表演培訓的現代劇團，將於23、24日2天晚上7點半，在文宜蘭縣文化中心創意埕，舉行創團以來首場展演，以「相逢」為主題，演繹小人物的人生故事；團長吳怡臻說，希望劇團能將現代劇引進宜蘭，並為在地對表演藝術有興趣的學子，提供一個培育平台。

「金剛」劇團今年2月成立，團員有9人，組成分別是宜蘭當地高中生、大學生以及社會人士，邀請影帝吳朋奉、知名演員楊琪及資深演員潘巴奈等師資為團員授課，經過近1年的培訓，即將於年底舉行首場展演。

41歲的團長吳怡臻是宜蘭人，大學開始投入表演藝術的她，鑑於宜蘭縣內現代戲劇的環境與培育資源貧乏，這10多年來，表演藝術環境的城鄉差距，並未因為雪隧通車而縮短，為了讓縣內學子及民眾，擁有基本的現代戲劇教育及環境，因此成立「金剛」劇團。

吳怡臻說，她在表演藝術這個圈子，遇到很多來自宜蘭的人才，但家鄉卻沒有一個培育表演人才的地方，且幾乎看不到任何現代劇演出，所以才想把自身經驗帶回家鄉，回饋鄉里，期盼讓現代劇成為宜蘭人生活裡的一部分。

吳怡臻表示，劇團有的現代劇是走實驗劇場的模式，發揮空間很廣，可以跳脫一般民眾平常習慣的敘事方式及鏡框式的舞台，開創多元題材，並與觀眾互動，包容各式各樣的表演元素，而這次的演出，是匯集演員周遭朋友的小故事，表達一般社會上的小人物會發生的各種事情，包含親情、朋友之間的互動，或者一個陌生的相遇都是一個故事。

今年2月甫成立的「金剛」劇團，是宜蘭縣第1個有表演培訓的現代劇團，將於23、24日2天晚上7點半，在文宜蘭縣文化中心創意埕，舉行創團以來首場展演。（記者林敬倫攝）

今年2月甫成立的「金剛」劇團，是宜蘭縣第1個有表演培訓的現代劇團，將於23、24日2天晚上7點半，在文宜蘭縣文化中心創意埕，舉行創團以來首場展演。（記者林敬倫攝）