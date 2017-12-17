首次參展即獲獎 林務局國產材台灣館展至今天

國產竹製成的竹編椅。（圖由林務局提供）

2017-12-17 10:03

〔記者吳欣恬／台北報導〕第29屆「台北國際建築建材暨產品展」本週末在南港展覽館展出，由農委會林務局和台大實驗林管理處主辦，邀請國內8家國產木竹材業者以台產木頭和竹子打造而成的「國產材台灣館」。昨（16）日更獲大會建材委員會評選建築師評選為「優良參展企業形象獎」。

林務局本次策展，集結國內8家使用國產木竹材的民間業者，發揮各自專業打造「國產材台灣館」。「台大實驗林管理處木材利用實習工廠」構築茶屋、「昆晉實業」帶來室外木格框和雨淋板等、「昆儀實業」擅長樂器和熱改質技術、「正昌製材」提供了原木、大型板材及柳杉地板。另外，「德豐木業」製作入口意象、「大藏聯合建築師事務所」的竹構「達文西拱」、「旺亮木地板」的相思木地板和壁板；「竹籟文創」的竹編牆、竹地板等。

此外，林務局指出，「國產材台灣館」不僅在館內以互動體驗方式解說使用國產材的多項優點，在外牆也透過立體木雕意象闡述國產材的特色。林務局希望透過這次展覽，讓國人更認識、認同進而支持國產材，同時也盼以「國產材台灣館」將台灣優質的木竹產品推薦給國內外建築設計、室內設計、建材界鑑賞家。

這次展覽的展期只剩今天，自上午10時至下午6時，憑名片或填寫問卷即可免費入場。

國產竹材製成的竹編藝術牆。（圖由林務局提供）

「國產材台灣館」外牆以立體木雕意象闡述國產材的特色。（圖由林務局提供）