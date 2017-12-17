林佳龍宣布減汙新政 未來鍋爐都將納管…

台中市政府明年修法，未來不管噸數大小，全數鍋爐都將納管。（台中市政府提供）

2017-12-17 09:35

〔記者黃鐘山／台中報導〕反空汙遊行今（17）日下午在台中、高雄同步舉行，台中市長林佳龍宣布，市府不僅響應這次遊行的4大訴求，明年更將修法把所有鍋爐都加嚴納入管制及補助，全市前50大固定汙染源則強制採用「最佳可行控制技術」（BACT）。

林佳龍表示，為尊重人民運動的主體性，今天在遊行場合上不會再公開發言，也不受訪。以行動響應這次遊行環保團體所提出的4大訴求，盼與社會各界一起努力促成減煤減排，改善空氣品質。

林佳龍說，今年6月公告列管2噸以上既存鍋爐的加嚴標準，有117家、181座鍋爐須配合。明年將修法，2噸以下鍋爐全面加嚴納入管制及補助範圍，未來所有鍋爐都將納管。鼓勵業者將燃油或燃煤鍋爐改燃氣，補助政策持續辦理，且預算無上限。

林佳龍也說，明年起將透過許可制度、搭配許可證展延時機，對總排放量前50大汙染源，強制要求業者採行汙染防制設備BACT，經審查後將記載於許可證內容核發，據以要求汙染源業者遵循，落實空汙減排。

環保局指出，總排放量全市前50大，因法規未強制規定，有將近81.2%的製程未採BACT，占了固定源總排放量89.0%；未來強制採行BACT防制設備，可削減汙染物（粒狀物、硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物）達3成5以上。

環保局強調，此次遊行的4大訴求，市府正逐步推動；此外，也對中火減排24%，並促使各重大企業如中龍鋼鐵投入92億元興建室內煤倉、正隆紙業投入6億元異味改善、豐興鋼鐵投入24.66億元將鍋爐減排並改善原物料堆置場儲存設備。

此外，市府已建置空氣品質監測網、空氣品質資訊服務響應式網頁及每日空氣品質預報影片等，並保留PM2.5即時測值以彌補即時值不足，提供民眾即時空品資訊。