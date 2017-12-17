彭啟明：台灣空污是全民共業 盼政府拿出實際作為

2017-12-17 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣近來空汙影響嚴重，也讓外界關心空氣汙染的來源，天氣風險管理開發公司總經理彭啟明今天在受訪時指出，台灣空污問題是全民共業，生活習慣、交通工具都是原因之一，應該用科學方式找出最關鍵的原因並解決問題，把空污原因歸咎在單一工廠並不公平，而政府若要解決，也應拿出實際作為。

根據《中央社》報導，彭啟明解釋，台灣是海島型氣候，濕度較高，水氣容易讓空氣粒子凝結，因此細懸浮微粒（PM2.5）的濃度本來就比大陸型氣候的地方高，加上地理位置容易受東北風和西南風影響，不單單會被中國的境外污染，何況台灣的空污問題原因很多，境外污染物只是原因之一。

「很多人家中的PM2.5可能比馬路上還高」，彭啟明認為生活習慣是影響空氣品質的一大關鍵，在家煮菜、燒香的煙都可能影響空氣品質，加上中南部大眾運輸工具不如台北完善，多數人都是騎車、開車，這也都會影響空氣品質。

至於火力發電或燃煤是否真的有讓中南部空氣變差，彭啟明則強調，把原因歸咎單一工廠並不公平，以台中火力發電廠為例，煙囪很高，排出去的廢氣其實飄很遠，不太可能影響台中的空氣，反倒是鄰近縣市空氣品質會受影響。

不過彭啟明也樂觀地說：「台灣空氣品質其實有慢慢改善」，近年來台灣對空污問題越來越重視，但是政府若要解決空污問題，還是要拿出實際作為，從改變民眾生活習慣開始，例如汽機車減量，改善力道才會較強。