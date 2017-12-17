男友扮死侍求婚 女友驚呼「我雞皮疙瘩都出來了」

2017-12-17 10:37

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生重要大事，求婚的過程更是讓許多人煞費苦心，為得就是想讓另一半能擁有回味再三的美好回憶。昨天於台中一中商圈，有位民眾因女友很喜歡電影《死侍》，他特地穿著超級英雄死侍的緊身衣，前往女友工作的服飾店，下跪與女友求婚，讓女友驚叫連連。

根據《東森新聞》報導，昨天台中一中商圈有位知名服飾的女店員，被男友驚喜求婚，男友特地穿著死侍緊身衣、手拿著小板子寫著「MARRY ME」，板子上面還有搭配著死侍的插畫，該女友一看到穿著緊身衣的男友便直呼「嚇死我了」，男友隨後下跪拿著板子，女友接著說：「你都不用講話是不是」；男友回覆：「要啊」，又接著道出感人求婚詞「我們在一起也快4年了，也快要結婚了，我還是要好好跟你求個婚，希望你可以把你的一輩子都交給我，你願意嫁給我嗎？」女友接過旁人遞上的筆，甜笑地嬌聲回答「好啦〜」，隨即在板子上寫下願意。

男友這時趕緊拿出準備好的戒指與玫瑰花，遞給女友，女友還說：「我雞皮疙瘩都出來了」，看到戒指還搞笑回答：「這戒指是家裡的嗎」。

網友看到此一求婚影片紛紛回應，「好有心喔～讚！」「好浪漫喔」、「恭喜！」還有人搞笑回答：「這女友應該是喜歡像死侍般超乎常人的性能力」。