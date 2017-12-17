吳師傅滷味告「4人吃6千」網友 當年苦主出面啦！

吳師傅滷味被網友控訴又貴又難吃。（圖取自臉書）

2017-12-17 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁吳師傅滷味被網友控訴2盤內容物一樣的滷味，差價竟高達920元，引起網友熱烈討論，後來也有另名網友分享和友人共4人，過去曾在該家滷味店消費，沒想到結帳時價格竟高達6000多元，最後報警處理，在警方協調下，才降到4000元調解，但此網友說法，讓吳師傅喊告；如今這名「4人吃6千」的苦主也出面說明整件事！

吳師傅昨受訪指出，日前發生的2盤滷味1845元，客人當下並未有任何反應，後來用一張圖片及發票就攻擊店家，之後甚至出現更離譜的「4人吃6千」謠言，但過去根本沒出現過，已對散布「4人吃6千」謠言的網友提告。

《三立新聞》報導，吳師傅強調，已經報案了，要提告對方誹謗名譽，「如果能提出買滷味買到6000元，我10倍還給你，沒關係我都賠給你！6萬元都給你！」。

當年四人之一的當事人苦主出面接受電訪，透露當時是10幾年前的事，那時才高中，大家都不懂4個人怎麼會吃到6000元，但當初招牌還沒標明價格。該名苦主說，當時因沒標價格，詢問店家價錢，但店家只說80元，原本以為是一支80元，但其實卻是一兩80元，因為自己家是做海產店，那時候家裡賣龍蝦一兩就是80元，沒想到滷味竟和龍蝦一樣貴。