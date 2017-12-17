12/17 各報重點新聞一覽

時代力量立委黃國昌罷免投票案，投票結果為未過門檻，依照公職人員選舉罷免法規定，黃國昌立委任期內，任何人不得再提罷免。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-12-17 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕

自由時報

同意票未達門檻 罷昌沒過

新北市第十二選區的立法委員黃國昌罷免投票案昨天舉行，投票率僅廿七．七五％，同意罷免票數四萬八六九三票，不同意罷免票數二萬一七四八票，因同意票未達該選區選舉人數四分之一、六萬三八八八票的門檻，罷免案沒通過，中選會將於十九日公告。

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川普將譴責中國經濟侵略

美國總統川普將於週一（十八日）公布上任後首份國家安全戰略時，譴責中國進行「經濟侵略」，這份從雷根以來歷任總統都公布的正式文件，川普對中國將提出較前幾任總統更強硬立場。此外，中國在美國投資動機不明，美國會正力推外資監管改革，美國前副財長奇米特（Robert M. Kimmit）近日在聯邦眾議院聽證會直言，中國對美國的投資不完全出於商業貿易考量、更是戰略競爭，中國投資須優先受到審查。

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宜蘭農舍 最快元旦不用臨路

宜蘭縣代理縣長陳金德上任後，隨即宣布退還違規農舍房屋稅加價稅金，引發爭議。他更就農舍興建是否要臨路臨側槓上農委會，強調農舍臨路臨側規定，僅是行政指導非法律，沒有約束力。他昨天明確表示，農舍不一定要臨路，只要農業設施臨路就行，宜縣會修改辦法，新標準最快元旦上路。

詳見宜蘭農舍 最快元旦不用臨路。

蘋果日報

罷免失敗 黃國昌保住立委

備受矚目的時代力量立委黃國昌罷免案，昨進行投票，因天候不佳，投票率僅27.75％，同意罷免4萬8693票、不同意2萬1748票，未達6萬3888票罷免門檻未通過。黃國昌立委席次雖保住，但挺昌票數與先前預估有不小落差，黃表示會「謙卑、虛心接受」，外界普遍認為身為時力主席的黃「保住立委卻失了面子」，時力在明年的縣市議員選舉才是考驗。

7度酒駕 惡男輾斃少女

新竹縣關西一對小情侶前晚共乘騎機車外出，途中閃避小貓自撞電桿，後座少女跌坐路中央，當時還問騎車的男友「有沒有怎樣？」但不到30秒一輛酒駕的車輛竟直接衝撞，少女彈飛傷重不治。酒駕的戴姓男子肇事後逃逸，警方循線逮人，發現戴男15年來已7度酒駕，檢方以戴男涉酒駕肇事致死等罪且有逃亡之虞向法院聲請羈押。

聯合報

48693同意票未達門檻 罷昌案遭否決

時代力量立委黃國昌罷免案昨天投票，同意罷免的四萬八六九三票，雖多於不同意的二萬一七四八票，但未達選舉人總數四分之一以上、六萬三八八八票同意罷免的門檻，罷免案遭否決，本屆立委任內不能再對黃國昌提罷免。

澎湖截陸船運毒 市價5億

檢警、海巡人員前天在澎湖外海查獲一艘涉嫌走私毒品的大陸籍漁船閩龍漁運六○八九四，起出重達五百零六公斤安非他命先驅原料氯假麻黃鹼，初估市值約五億元，可供兩百萬人次吸食，創澎湖查獲毒品案新紀錄。

中國時報

4萬8693位選民的怒吼 雖敗猶榮

罷昌投票結果出爐，受昨日溼冷氣候影響，投票率僅27.75%，但走出家門投票的民眾當中，投下同意罷免票者達4萬8693票，比反對者多出1萬6千票，足見這場選舉，若非天候影響也是一面倒，安定力量主席孫繼正因此說「可歌可泣」，寫下政治史新頁。最終，因未達6萬3888票門檻宣告失敗，但也讓黃國昌嘗到教訓，心生警惕。

姚文智宣布參選 「台北要做台灣市長」

自稱「一直在牛棚熱身」的民進黨立委姚文智，今將透過獨派與小英後援會等，號召黨內立委及逾3千位支持者，在台北世貿國際會議中心「正式宣布」參選2018台北市長選舉，更喊出「台北要做台灣市長」的口號，民進黨中央直接禮讓柯P的算盤恐添變數。