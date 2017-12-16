金門坑道音樂節震撼人心 朱陸豪現聲感動到哽咽

邁入第九年的金門坑道音樂節在翟山坑道登場，現場打在岩壁的「夢幻藍」光影，營造音樂質感。（記者吳正庭攝）

2017-12-16 23:33

〔記者吳正庭／金門報導〕「2017金門坑道音樂節」今天在翟山坑道登場，京劇大師朱陸豪不僅高唱「空城計」，也在大提琴家張正傑的琴音催動下，一度哽咽詮釋「霸王別姬」，充沛又游刃有餘的唱功搭配典雅的弦樂，輕易征服進場每一顆樂迷期待的心。

邁入第9年的金門坑道節，除維持現場花崗岩壁的天然音箱，特別用心在燈光氣氛的營造，用投射在嶙峋岩壁上的「夢幻藍」光影打造樂曲的質感，搭配搖漿揚起的瀲灩波光，觀眾一不小心就陷入悠揚的樂曲聲中。

首次在坑道獻「聲」的朱陸豪，也被這巧奪天工的大自然音域給征服；他說，10歲以後幾乎年年到金門勞軍，從未曾在坑道表演過；不只是「空城計」，還有以大提琴代表霸王、小提琴象徵虞姬的對話，這種世上絕無僅有搭配，意義非凡。

他說: 「尤其當『霸王』在坑道唱到『力拔山兮氣蓋世』，已經有點哽咽…」。

音樂總監張正傑指出，「空城計」和「霸王別姬」都和戰爭有關，希望透過這樣聲音的詮釋，為世界帶來和平、祥和。

一名住在新北市的李姓老師說，「很震憾」、「尤其在音樂的間奏還聽到澎湃的海浪聲」；一名銀行上班族說，「很值得，回去要貼臉書分享」；首場的200名觀眾用持續的掌聲和安可聲，表達對音樂家演出的肯定。

美中不足的是，有進場觀眾反映，親眼看見受主辦邀請的「貴賓」，未遵守金門國家公園管理處要求現場不能拍照、攝影及倚靠欄杆的規定，金管處表示，對於未遵守禁止「拍照」等規定的貴賓，將會進行道德勸說。

金門坑道音樂節分兩天、7場次進行，約1400人透過「秒殺」線上報名成功，其中約有一半專程自台灣搭機抵金聆賞，首日的「京劇V.S四重奏」有4個場次，明天將登場的「坑道歌劇院」，邀請首屈一指的女高音蔣啟真、男高音王典，以弦樂四重奏伴奏，演出「後宮誘拐」等經典歌劇、輕歌劇及膾炙人口的曲目。