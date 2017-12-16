耶誕女郎跳「抖胸舞」 田尾公路花園踩街high爆

秀珍舞蹈教室大跳「抖胸舞」，帶動活動氣氛。（記者陳冠備攝）

2017-12-16 23:06

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化田尾公路花園今天（16日）舉辦「2017田尾叮叮噹！聖誕幸福，你最紅」踩街活動，吸引上千人盛裝打扮共襄盛舉，踩街民眾大跳時下最流行又KUSO的「抖肩舞」，製造歡樂，而12名辣妹裝扮的耶誕女郎，更擺弄性感，誠意十足大跳「抖胸舞」，引爆活動高潮！

田尾鄉公所連續多年舉辦公路花園聖誕踩街活動，今年以薑餅人為主題，主辦單位特別製作一尊5米高的薑餅人帶頭踩街，氣勢驚人，彰化縣長魏明谷則帶上耶誕帽，坐在特製的聖誕花車上發送糖果，沿途也有熱心民眾提供薑母茶，為踩街者送暖打氣。

今年的遊行隊伍以田尾國中最大陣仗，校長林正源cosplay蝙蝠俠，帶領學生裝扮鋼鐵人、雷神、超人、蜘蛛人等11名超級英雄與百人行進管樂隊，浩浩蕩蕩踩街，非常吸睛；田尾幼兒園小朋友也打扮迷你版的超級英雄，用童音唱著耶誕歌曲，模樣超萌。

而首次參加踩街的秀珍舞蹈教室「展現誠意」，12名女團員穿上超辣的耶誕女裝，邊踩街邊熱舞，帶動民眾跳抖肩舞，還加碼表演「抖胸舞」，讓活動high到不行。踩街隊伍最後在怡心園聚集，活動在晚間光雕秀下落幕。

相關影音