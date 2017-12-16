「安定力量猜一成語？」 答案讓PTT鄉民笑翻！

2017-12-16 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕由政治團體「安定力量」發起的罷免立委黃國昌一案，結果已經在16日晚間出爐，最後因為同意票數僅4萬8693票，未達罷免門檻的6萬3888票，因此確定「罷昌」一案失敗。消息一宣布，就有網友打趣的在PTT上發文要人猜謎語，結果答案讓鄉民們笑翻。

罷免時代力量立委黃國昌確定失敗後，隨後就有網友拿這一事件發文，在PTT上問鄉民：「安定力量猜一成語？」結果答案竟是「欲罷不能」。

不少網友看到答案後，直呼超有梗，表示「有笑有推！」、「時事給推」、「我以為是下汐下止」。