台灣小姐冠軍高曼容 全力準備「2018國際小姐」

台灣小姐冠軍高曼容，返回故鄉埔里參加遊行。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-16 21:59

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕本月1日獲得2017台灣小姐冠軍的高曼容，13日在世界華裔小姐選美賽，拿下最佳文化獎，她說，接下來會全力為明年被列為世界3大選美的「國際小姐」選美準備，希望為台灣拿下好名次，讓國際看見台灣。

在埔里土生土長的高曼容，1日獲得2017台灣小姐冠軍後，即與另2名台灣小姐陳詩雅和盧丹，代表台灣參加在中國廣州舉辦的「2017世界華裔小姐全球總決賽」，13日總決賽，14日才返國，今日她就返回故鄉埔里鎮，參加南投花卉嘉年華「魅力森巴FUN埔里」活動，與多名美人腿公主一起參加遊行。

高曼容說，此次參加世界華裔小姐，真的很努力呈現最好的一面，也感覺台灣佳麗表現與其他國家相比毫不遜色，但最後仍無緣前3名，只拿到最佳文化獎。

沒有在世界華裔小姐為台灣拿到前3名，高曼容並沒有因此氣餒，未來將全力為明年下半年在日本舉辦的「2018國際小姐」選美賽做準備。她說，加強台步及更深入瞭解國際時勢，是主力強化的項目，至於才藝表演部分，則會擅加利用自己舞蹈的特長，應該會準備具台灣特色的舞蹈和服飾，希望拿下好名次，讓國際看見台灣。