反擊解僱機師爭議 華航公布4次酒測數值

2017-12-16 21:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空勞資爭議愈演愈烈，中華航空資深副總高星潢昨天（15日）投書本報，指華航為維護公司飛安，日前解除執行飛行任務前、被驗出酒精反應的傅姓機師職務；傅卻在隔天成為桃園市機師職業工會代理理事長，工會並將解僱導向是打壓工會的動作，目前仍將傅留在工會且擔任重要幹部。

桃園市機師工會則說，工會認為機器可能存在誤差，攸關解僱應更嚴謹，卻被曲解為護短，希望這只是特定人私心作為，非公司對勞工的真實態度。

而華航回擊公布4次酒測數據，指傅姓機師都被檢出有酒精反應，事證明確，反批工會不論是非，導向勞資議題轉移焦點。

桃園市機師工會說，認同民航局有任何酒精反應，就立刻停止任務的政策；但考量機器誤差和其他因素可能存在誤差，攸關解僱時，應以更審慎的機制、更嚴謹的程序處裡。這樣的主張，卻被一位機師出身做上高位的副總，刻意曲解為護短，覺得訝異且痛心，並提醒華航，放任少數人抹黑放話無助解決問題。

中華航空回應，對於酒駕零容忍，酒測標準沒有任何讓步空間，請社會支持華航護飛安。華航說，傅姓機師飛行任務前喝酒被測出，公司當場用兩酒測器，共進行4次酒測，事證明確不容推諉狡賴；酒駕罔顧乘客安全已經犯大錯，事後不知悔改繼續狡辯，是錯上加錯。工會不論是非，導向勞資議題轉移焦點，甚至欺瞞社會抵毀公司，難獲全體員工及社會支持。另外，傅姓機師兩小時後才自行赴醫院酒測，數值也並非無酒精反應，確認其確實有喝酒，證據確鑿不容誤導。

華航公布酒測情況，今年7月11日上午6點10分第一次快篩酒測器，數值每公升0點084毫克；漱口5分鐘再測，數值為0.117毫克。上午6點16分使用ASIV標準酒測器，數值0.13毫克；休息15分鐘後，再用ASIV標準酒測器測，數值為0.11毫克。隔了1個多小時之後，傅姓機師至醫院做血液檢測，檢驗結果數值也並非為0。