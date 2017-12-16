係金ㄟ！八卦山脈有野生水鹿 開車要小心

2017-12-16 20:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕係真ㄟ！八卦山脈有「野生」的水鹿。

3年前一頭水鹿出現在彰化縣二水鄉通往南投縣的員集路上，與一部自小客車對撞，駕駛人懷疑是路邊一間水鹿場的水鹿逃出，上門索賠，奇怪的是該水鹿場並沒有水鹿走丟，駕駛人索賠無門，八卦山脈「野生水鹿」傳奇不脛而走。

這2年許多登山客和山區居民一再目睹水鹿出沒，田中鎮復興社區居民種植的鳳梨和高麗菜被水鹿吃掉，估計野生水鹿數量約十隻左右手，有人偷偷利用夜間展開圍捕，均因體型龐大而無所獲。

2個禮拜前一隻水鹿誤闖社頭鄉埤頭村乾涸的蓄水池，民眾通報縣府人員前來捕捉，成為首隻「落網」的野生水鹿，這隻水鹿有著長角，耳朵沒有被剪的記號，證實是「野生水鹿」，極有可能是竄逃出水鹿場的後代。

台中市有意參選民進黨市議員的蕭行凱向本報表示，他社頭老家後院這個月初來了一頭水鹿，水鹿不慎摔到2公尺深的乾枯蓄水池，他阿公急報派出所和消防隊前來，後來自稱縣府的人員前來，以大型木籠吊掛入池，經驅趕後，水鹿很快捉到。由於圈養的水鹿耳朵完好如初，表示鹿茸沒有被剪過，證實是野生無誤。

縣府動物防疫所認為，台灣水鹿一般都生長在高海拔山區，牠非常怕生，見到人就會閃躲，八卦山脈四週都有人居住，不太可能出現自然移動的水鹿。研判這一隻是圈養逃出的後代，八卦山脈可能有水鹿群。

前大田中水資源生態護育協會理事長陳泉旭說，經他們調查八卦山脈的水鹿起碼有10隻，並不會攻擊人，3年前有一隻誤闖員集路，被車子撞到，牠們研判有一群野生水鹿活躍於八卦山脈，惟這些最初水鹿是人工圈養，其後代不斷繁殖，以八卦山脈社頭、田中、二水山區為棲地。