台南學子「哈單字」 說英語故事比一比

台南市政府舉辦「哈單字」英文說故事比賽，培養國際語言能力。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-16 21:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府鼓勵下載利用台南市民專屬免費英語學習資源「哈單字」，並且舉辦英文說故事比賽，祭出第1名1萬元禮卷「重金」，今天在台南文創園區舉行決賽，來自全市各個英文好手皆使出渾身解數，激烈競賽結果，黎明中學學生黃怡甄拿下國中組冠軍，高中組則由台南女中李孟臻奪冠。

南市第二官方語言辦公室（簡稱二官辦）表示，活動目的是鼓勵學子活用英文單字，創造出屬於自己的獨特故事，且能大聲說英文，學以致用發揮創意，達到最佳學習效果。

比賽分兩階段，初賽部分，參賽同學需繳交自行創作約5分鐘長的英文故事，內含30個以上「哈單字APP」單字，內容須完全原創；決賽則以表演方式朗誦自創的英語故事。

忠孝國中2年級的蘇同學表示，從得知比賽到報名投稿只有短短幾天時間，他必須在有限時間內查找單字，寫出文章並加緊練習，是鍛鍊英文說寫表達力很好的機會。陪同參賽的蘇媽媽說，透過這次比賽，除了讓孩子有機會展現平常練習的成果，更感覺他的英文實力又提升了！

二官辦表示，英文單字要「懂得運用」才「有用」，期望透過比賽，鼓勵學生練習靈活運用所學的單字，累積英文實力。