週日北台全天寒冷 沿海空曠地區下看11度

受強烈大陸冷氣團影響，氣溫今晚到明天（17日）將持續下降，週日白天除了高屏地區，各地氣候偏涼。（記者張嘉明攝）

2017-12-16 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天（16日）因強烈大陸冷氣團南下，北台灣氣溫一路下滑，上午還有18、19度，下午之後部分地區已經降到13、14度；中南部及花東白天高溫仍有22至26度。降雨方面，北台灣降雨明顯；花東及中南部山區也有局部降雨。而今晚到明天（17日），氣溫將持續下降，提醒民眾出門留意保暖，以免感冒。

根據《中央氣象局》預測，氣溫方面，持續受到大陸冷氣團影響，今晚到明天各地氣溫持續下降，預計明天清晨中部以北地區及東北部地區低溫將下探12、13度；南部地區及花東地區低溫也將下降至15到17度，而沿海及空曠地區甚至有機會出現11度左右的低溫，各地清晨溫度都偏冷、偏涼。到了白天，冷氣團籠罩下，北部、東北部高溫只有13到15度，全天寒冷，至於其他區域，除了高屏地區仍有22、23度外，其餘區域的高溫則介於17到20度，氣候偏涼，提醒民眾多加件禦寒衣物，注意保暖。

降雨方面，由於水氣減少，今晚到明天迎風面的北部地區及東半部地區雲量雖多，不過降雨會較為局部、短暫些，中南部地區則是多雲到晴的天氣，只有山區會有零星降雨情況發生。

另外，在強烈東北風影響下，台灣沿海及澎湖、金門、馬祖空曠地區及其鄰近海域容易發生9至11級強陣風，海面風浪也很大，提醒民眾想在海邊活動或海上作業，請多加注意安全。而第26號輕度颱風啟德，目前位於鵝鑾鼻南南東方約1200公里的海面上，未來將緩慢朝西移動，進入南海，對台灣沒有直接影響。

空氣品質方面，大陸冷氣團南下時，可能挾帶輕微境外污染物影響台灣，北部地區預計受影響時間為16日深夜至17日清晨，中南部地區受影響時間為17日清晨至下午；16日晚間及17日北部地區為普通等級，局部時段可能達橘色提醒；馬祖、金門為橘色提醒；雲嘉南地區及高屏部地區為橘色提醒，其中，雲嘉南地區因風速增強緣故，局部地區將出現揚塵天氣，懸浮微粒濃度可能上升達到紅色警示，提醒民眾注意。