南投花卉嘉年華森巴遊行 台灣小姐冠軍吸睛

台灣小姐冠軍高曼容（右3）和美人腿公主們一起遊行。（記者陳鳳麗攝）

2017-12-16 19:43

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投花卉嘉年華「魅力森巴FUN埔里」活動，下午有百餘隊伍在南投縣埔里鎮市區熱鬧遊行，月初剛出爐的台灣小姐冠軍高曼容，才剛回國就返回故鄉，與多位美人腿公主一起遊行，長相甜美身材高挑的她，沿路微笑揮手，相當吸睛。

已舉辦多年的「魅力森巴FUN埔里」活動，今年主題是「世界童話」，主辦的埔里鎮長周義雄扮成王子，另外南投縣長林明溱扮成國王，縣議員廖志城、王彩雲和林芳伃則各以王子、花姑娘和女騎士等造型參加，與平日的形象大異其趣。

這場森巴遊行最吸睛的莫過於月初剛出爐的台灣小姐冠軍高曼容，及穿著美麗紙衣服的美人腿公主隊，高曼容曾在唸暨大附中時參加美人腿公主選拔獲得第三名，而本月初獲得台灣小姐冠軍後，即馬不停蹄地到中國廣州參加世界華裔小姐選美，拿下最佳文化獎。

高曼容是暨大附中校友，在學校時是儀隊成員，今天走在暨大附中儀隊後方，能與學妹們一起遊行，讓她特別開心。

遊行隊伍邊走邊表演，森巴鼓隊鼓聲振奮人心，森巴女郎穿著火辣舞姿曼妙，而暨大附中儀隊竹整齊步伐、埔里國中的鋼鐵人、南光國小的穿制服人形牌，宏仁國中的旗隊、老五老基金會的長輩隊等都很有特色。

暨大附中畢業的台灣小姐冠軍高曼容，和母校校長張正彥相見歡。（記者陳鳳麗攝）

南光國小的超大人形牌非常可愛。（記者陳鳳麗攝）

埔里國中的鋼鐵人、蜘蛛人等隊伍相當特別。（記者陳鳳麗攝）

森巴女郎熱情舞姿很受矚目。（記者陳鳳麗攝）

南投縣長林明溱扮成國王（右4）、埔里鎮長周義雄（右5）和縣議員廖志城（右2）則扮成王子。（記者陳鳳麗攝）