抗空污 4大國營事業將投入百億

石化工廠檢測設備洩漏。（記者蔡清華翻攝）

2017-12-16 18:39

〔記者蔡清華／高雄報導〕力抗空污，高市副市長許銘春近日密集拜會中鋼、台電、中油及台船，允研擬短、中、長程具體改善規劃，於近日送交環保局，初步估計投入金額達103.14億元。

環保局表示，中鋼將於冬季主動安排主要製程降載及生產設備歲修，12月底前將完成南側防塵柵網工程，未來2年間中鋼公司再投資26.67億元進行#6鍋爐脫硫、#2燒結脫硫、脫硝及原料儲存場南側防塵網等後續空污改善設備。

台電今年11月3日起已執行42次降載減排作業，並承諾日後燃氣新機組後端將加裝SCR防制設備、南部火力發電廠108年前將投入67億元完成設備升級LNB、興達燃煤機組也願意配合市府政策評估加快除役進度。

中油則將於秋冬季節提升鍋爐去除氮氧化物設備（SCR）效率及儘量安排工場大修，中期也將進行設備元件更新避免逸散，大林廠將在107年完成多個加熱爐改用燃燒製程尾氣並加裝低氮氧化物燃燒器（LNB）工程。

林園廠108年進行#26鍋爐選擇性觸媒還原系統，觸媒床更新作業。長期則推動油氣回收，林園廠#19鍋爐汰舊換新，採用全燒氣式，並設置有選擇性觸媒還原系統SCR及低氮氧化物燃燒器LNB，降低空氣污染，投入金額約9.47億元。