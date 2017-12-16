2017臺北馬拉松明晨起跑 台北市大交管

2017台北馬拉松交通管制時間圖（記者劉慶侯翻攝）

2017-12-16 18:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市政府舉辦的「2017台北馬拉松」賽事，將在明日6時30分起跑，至下午1時結束，預計參加選手人數高達逾2萬7000人，為配合賽事進行，台北市區將從17日凌晨零時開始陸續進行交通管制。

整個活動選手將行經：市府路、信義路、松智路、松高路、逸仙路、仁愛路、信義路、杭州南路、愛國東（西）路、中華路、忠孝西路、重慶南路、凱達格蘭大道、中山南（北）路、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、麥帥二橋、塔悠路與基隆路車行地下道等市區道路，以及中山橋至成功橋間之基隆河左、右岸河濱公園自行車道結束。

台北市警察局為維護交通秩序與活動安全，將在各賽事行經路段實施交通管制，禁止車輛（含行人及自行車）通行。

市警局表示，管制期間請用路人避開交通管制路段，提前改道行駛，改道動線及替代道路如下：

一、欲穿越仁愛路往北車輛：

二、欲穿越仁愛路往南車輛：

三、欲穿越中山南（北）路往東車輛：

四、欲穿越中山南（北）路往西車輛：

五、欲穿越愛國西路往北車輛：

六、欲穿越忠孝西路往南車輛：

七、堤頂大道往南車輛：

八、麥帥二橋往市區車輛：

九、塔悠路往北車輛：

十、環東大道東往西車輛：

十一、君悅飯店及臺北世界貿易中心展覽館管制區域（附件─世貿周邊車輛管制圖）：

2017台北馬拉松車輛改道路線示意圖（記者劉慶侯翻攝）

2017台北馬拉松車輛進入世貿周邊區域引導圖（記者劉慶侯翻攝）

2017台北馬拉松東高架管制車輛引導圖（記者劉慶侯翻攝）

2017台北馬拉松古城門周邊路線交通管制圖（記者劉慶侯翻攝）

（一）汽車：由基隆路右轉信義路接松仁路往北續行，或由信義路匝道上建國高架道往北續行。（二）機車：由基隆路右轉信義路接松仁路往北續行。（一）汽車：由長安東路匝道上建國高架道、改道松仁路往南續行或經忠孝東路車行地下道，行駛忠孝西路左轉中華路往南續行。（二）機車：改道中華路或松仁路往南續行。（一）汽車：忠孝西路車行地下道、市民高架道或改道承德路至士林區行駛新生高架道往南下匝道後往東續行。（二）機車：忠孝西路車行地下道或改道民族西路左轉中山北路調撥車道，接北安路往東續行。（一）汽車：忠孝東路車行地下道、市民高架道或改道新生高架道至中山北路，接劍潭路左轉承德路後往西續行。（二）機車：忠孝東路車行地下道或改道民族東路接中山北路，至中山橋下迴轉道迴轉後往西續行。改道中華路往北續行。改道中華路往南續行。改道舊宗路往南續行。改道麥帥一橋。改道南京東路接三民路往北續行。下環東大道南港經貿園區出口，改道行駛忠孝東路或南港路。（一）入口：改道行駛「仁愛路4段→右轉1號道路西側便道→松壽路（調撥車道）→市府路→信義路」或「忠孝東路→右轉基隆路北往南短隧道→松壽路（調撥車道）→市府路→信義路」。（二）出口：改道行駛「信義路→右轉1之6號道路→右轉基隆路→基隆路南往北短隧道」或「松壽路→左轉基隆路往南」。