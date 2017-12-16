中彰投苗新住民語文競賽 學子「母語」歌唱、說故事

各隊學子以代表印尼或越南的服飾裝扮，用印尼、越南語言，唱跳演出。（記者彭健禮攝）

2017-12-16 19:08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國內新住民超過50萬人，就讀國中、小學的新住民之子，也達20萬人，中彰投苗4縣市合作辦理新住民語文競賽，首屆賽事由苗栗縣承辦，計有38隊、近400學子參加，用「母語」歌唱、說故事等，除了動態競賽，縣府也安排多元文化靜態展攤位，及越南春捲、涼拌木瓜絲等東南亞美食品嚐與手工DIY活動等，體現多元文化的族群融合。

比賽項目有印尼語、越南語的「母語說故事」、「東南亞歌曲律動」及「越南語識字組」5項目。歌曲律動項目中，各隊學子穿配代表印尼或越南的服飾裝扮，用印尼、越南語言，唱跳演出；苗栗縣後龍鎮成功國小的越南語合唱團，帶來「耶誕鈴聲」演唱，將應景西方佳節與越南文化結合。

內政部統計10月底，外籍配偶人數達52萬8千多人，以中國最多、越南次之、印尼第三；教育部去年統計， 就讀國中、小學的新住民之子，也達20萬人。新住民及新住民子女教育議題，備受政府重視，教育部新課綱也將新住民語言納入課程。

中彰投苗4縣市有鑑於新住民語言學習環境建立的重要性，共同辦理新住民語文競賽活動，透過競賽展演與分享的活動，提供新住民語文學習與觀摩的機會，營造最佳學習環境，落實新住民語文學習成效。

縣府教育處表示，本次競賽優勝隊伍將代表該縣市參加22日由教育部舉辦的新住民動態成果展演活動，將最佳的成果展現在國人面前，以宣揚多元文化的融合之美。