8成台南婦女是「阿宅」 社局辦電影讀書會揪「脫宅」

2017-12-16 18:28

〔記者邱灝唐／台南報導〕為了鼓勵台南市婦女多多參社會活動，社會局今年3月開始辦理「潮流電影讀書會」，透過每月一次的電影聚會，分享且講述性別議題與意識，日前也結束今年最後一場電影讀書會，代理市長李孟諺特別出席頒發學員全勤獎。不過，社會局說起活動的緣由，是因全市高達8成婦女1年內未曾參與公開活動。

社會局前年底調查婦女生活狀況，發現高達8成的婦女最近1年未曾參與任何公開社團活動，平時也未參加任何學習課程，因此，今年3月起，每月固定舉辦一次電影欣賞，並且由專業老師引導講述其背後的性別意識與議題。

詹姓主婦說，因為家務的關係，較少有外出休閒的機會。不過，8成的數據仍然讓人吃驚，社會局解釋，這次抽樣是1000名18歲以上女性，依人口比例電訪，條件限定在社團活動及學習課程，因此，朋友出遊或家庭聚餐不算在內，另外，偏遠地區的學習資源不像市區這麼豐富，種種原因影響下，才會有這樣的結果。

李孟諺當天也出席頒發全勤獎給學員，他說，台南市女性人口近94萬4000人，已多於男性近2000人，市府考量女性角色及其對各項福利服務需求日趨多元化，因此提供許多支持服務，只有促進女性參與公共事務的頻率，各項政策從規劃到實踐才能真正與女性發生關聯，進而達成性別平等的目標。