午茶生活節美術園道登場 分享台中「喫茶文化」

觀旅局邀請超過44家業者，參與「午茶拾光市集聚樂部」。（記者黃鐘山攝）

2017-12-16 18:01

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府觀旅局去年舉辦「台中午茶生活節」，獲得廣大迴響，今年再以「午茶百百款」，呈現台中午茶多樣性，及午茶文化產業深度。今天邀請業者參與「午茶拾光市集聚樂部」，將美術園道打造成午茶主題大街，分享台中的「喫茶文化」。

觀旅局去年首度舉辦「台中午茶生活節」，以「台中午茶的起始」為主軸，推出「午茶拾光」品牌，強調以茶、糕餅、咖啡、甜點的創意搭配組合的一種下午茶生活形式。今年第2屆以「午茶百百款」為主軸，參與業者創意提出各具特色的午茶體驗。

觀旅局長陳盛山說，活動所在地美術園道本來就聚集不少具有特色的餐飲業者，為了提昇園道友善環境與強化周邊景緻，市府向交通部爭取補助辦理「美術園道再生創藝綠色廊道」計畫剛完工，期望藉由活動舉辦，串聯周邊店家共同響應台中午茶生活節活動，提供大家煥然一新的午茶體驗。

陳盛山表示，今年「台中午茶生活節」除邀請各大知名午茶業者參與發揮品牌效應，也導入微型特色店家共同行銷，共舉辦40場次以上的「午茶沙龍體驗」，邀請業者分享茶葉、糕餅、咖啡的人文歷史、職人精神、生活文化，並依各店家特色推出手作體驗。

21日則將在台中文創園區舉辦「大小老闆圍坐沙龍」，邀請午茶業的龍頭業師與創業青年和學生對話，激發出午茶創新火花，邀請大家參與體驗，感受台中多元的午茶文化。