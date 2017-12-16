印度文化節開幕 汐止夢想社區歡樂開舞

台灣印度文化節今天在汐止夢想社區開幕，舞者冒雨踩街，吸引民眾圍觀欣賞，場面相當熱鬧。（記者林欣漢攝）

2017-12-16 17:23

〔記者林欣漢／新北報導〕台北印度愛樂中心主辦的「台灣印度文化節」，今天（16日）在汐止夢想社區開幕，今年有印度拉賈斯坦邦最具代表性的Rajasthani Folk Legacy Society（RFLS）民間舞蹈團參與演出，即日起至年底還有流浪者之歌、印度跨年夜等精彩活動，新北市長朱立倫邀大家一起來體驗印度藝文。

新北市文化局說，台北印度愛樂中心與市府、汐止夢想社區交流多年，每年活動內容不斷推陳出新，今年RFLS民間舞蹈團帶來的Kalbelia舞蹈表演，以銀線珠寶服裝、傳統黑底的花飾裙子為裝飾，跳舞動能豐富，變化萬千。

另外，北印度宮庭舞蹈及來自日本、香港、中國等超過30個表演團體，也會在台印文化節分享多采多姿的音樂舞蹈，精彩可期。

市長朱立倫今天參加在汐止夢想社區開幕的「夢想印度博物館」點燈祈福儀式，他說，活動匯集印度500年來的人文、歷史、器具及藝術，讓民眾多一個管道欣賞豐富人文底蘊的印度。

「夢想印度博物館」即日起開放預約參觀，到年底還有印度之夜、流浪者之歌、寶萊塢新年趴等一系列活動，詳情可上新北市文化局網站查詢。