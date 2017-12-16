瞄準不同客層 板橋凱撒、趣淘漫旅飯店盛大開幕

2017-12-16 17:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市板橋雙子星與金磚特區的「板橋凱撒大飯店」與「趣淘漫旅─台北」兩家飯店今天開幕，董事長林鴻道指出，新北市是全國最大行政區，板橋凱撒和趣淘漫旅加上明年啟用的希爾頓，規模與服務品質足以媲美台北市，將與新北市一起推動國際觀光。

「新北市新板橋車站特定區國際觀光旅館興建營運招商案」以設定地上權方式，特許期間50年，總投資金額約80億元，由大盟開發公司引進「板橋凱撒大飯店」與「趣淘漫旅─台北」雙品牌，其中，凱撒大飯店提供400間客房，規畫以高端客群與企業會議、獎勵旅遊為主要客源。

「趣淘漫旅─台北」擁有客房337間，設計風格以智慧科技、品味且兼具時尚設計為主軸，針對愛嚐鮮、有自我個性的年輕潮流族群為主，除了國內旅遊，目標客群更鎖定日、韓、東南亞旅客為主要客源。

開幕來賓冠蓋雲集，市長朱立倫期待兩家新飯店能帶動大台北地區的觀光旅遊，觀光旅遊局長陳國君說，新北市若以國內及國外旅客加總，是全國旅遊人數最多的地區，在國際旅客的台灣十大旅遊景點調查中，新北市就擁有4個受歡迎景點。

陳國君說，新北市正在舉行歡樂耶誕城活動，每年持續40天左右，吸引遊客可達4、500萬人次，為觀光旅遊業者建構良好平台，接著就要看業者規劃好的套裝行程、具吸引力的消費產品，並且提供良好服務品質，就能為新北市打造更具魅力的旅遊市場。