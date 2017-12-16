禮餅十足金門味 蔡昱學獲封「百業達人」

阿德師烘製的各式酥餅，內餡豐富、入口不膩。（記者吳正庭攝）

2017-12-16 16:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門餐飲師傅蔡昱學浸淫廚藝42年，靠著精湛手藝推出「金門禮餅」，獲頒「台灣之光百業達人」、「傳統糕餅達人」等殊榮；他的五仁禮餅，外觀保有金門傳統的輪形酥皮，象徵「喜氣」、「圓滿」，內餡更加入道地的高粱酒，是滿滿「金門味」的喜餅。

未改名前人稱「阿德師」的蔡昱學，高中1年級就輟學接觸料理，19歲往台北發展，曾在湘園、彭園、富瑤等餐館歷練，曾應聘到美國擔任行政主廚，也曾是中國東北某餐飲集團技術總監。

過去某位爭取台灣省主席的政治人物，為打好與省議員關係，常把「阿德師」和整組團隊帶著四處「外燴」，更讓阿德師深諳好料理的箇中三昧。

阿德師說，禮餅又稱吉餅，是金門喜宴文化的特有甜點，通常被安排在最後一道上菜，因為外觀輪形的層層酥皮，象徵喜氣、圓滿、幸福。

禮餅依餡料分為綠豆沙餅和五仁餅，五仁餅的餡料通常從核桃、松子、南瓜子、芝麻、腰果和冬瓜、桔餅、花生仁、小桔、糕粉等取其中5種，再加上帶點肥肉的「白表」和火腿丁，淋上金門高粱酒，就有最道地的金門味。

「每次下飛機吸一口故鄉的空氣」、「就覺得非常舒暢」，因為戀鄉，阿德師決定回鄉；2012年返金開始推動金門傳統禮餅，今年12月獲中華消費者協會頒授台灣之光百業傑出專業達人獎、傑出貢獻獎，傑出十大成就獎，並被封為「傳統糕餅達人」，他說，除了繼續推廣傳統禮餅，也希望集結各方能量，把金門的飲食文化發揚給更多人知道。