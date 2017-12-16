強化客家研究 客家文化發展中心簽署台日客家研究交流協定

2017-12-16 17:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心為逐步達到「全球客家研究中心」的目標，與日本國立民族學博物館、國立交通大學客家文化學院三方共同簽署合作交流協定，並進行相關學術交流，希望進一步強化客家文化研究。

客家委員會客家文化發展中心表示，今年4月期間，客委會主委李永得會同交通大學前往拜會日本國立民族學博物館，談論到三方共同簽署合作交流協定等事宜，並可舉辦跨國的國際研討會，讓客家文化研究能夠更全面。

包括日本國立民族學博物館館長吉田憲司、客發中心主任何金樑與交通大學客家文化學院院長張維安今天共同簽署6年的合作交流協定，未來三方就人員交流、共同研究計畫、博物館展示合作、學術研究資訊及公開出版品的交換與利用等都會進行合作。

簽署儀式結束後，吉田憲司針對「博物館與族群：關於文化遺產的保護・活用」議題演講，交流以往經驗與心得，之後還會以博物館與客家研究為題，邀請來自臺灣、美國、日本、泰國、馬來西亞、香港各國學者就重要族群與博物館學、客家研究發表研究並對談。

客發中心表示，交大客家文化學院長期對客家研究的投入，而日本國立民族學博物館在民族學、博物館學有相當成就，其中也有研究人員投入客家文化研究，對於客發中心未來的發展大有助益。