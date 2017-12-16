台中資訊月殺很大！日本AV女優現身代言 男粉暴動了

台中資訊月今天邀請日本人氣女優古川伊織（左）與湊莉久（右）擔任代言人。（記者陳建志攝）

2017-12-16 16:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中資訊月一連舉辦6天，今天（16日）特別邀請日本人氣女優「古川伊織」與「湊莉久」擔任代言人，吸引眾多男粉絲到場，會場不但祭出筆電下殺9000元的優惠，只要買筆電就送電影票，滿3000還有機會抽中賓士，民眾在臉書分享活動訊息，17日更有機會以1元將iPhone X手機帶回家！

台中資訊月昨天（15日）登場，展出到20日，今天適逢假日，現場湧入爆滿人潮，主辦單位特別重金禮聘有日本「女優界的AKB48」女團惠比壽麝香葡萄中的古川伊織與湊莉久代言，舉辦粉絲見面會，還和現場民眾玩遊戲，吸引眾多男粉絲到場。

主辦單位說，今年資訊月台中區共有120家廠商、700個攤位展出，結合硬體設備、通訊、影音、智慧家電、車用電子等產品，並有綠能環保電氣車、創意maker兩個專區，尤其今年政府館共有124個攤位，展出包括陪伴機器人、人工智慧、虛擬實境等近年政府研發的成果。

主辦單位說，展場有人工智慧（AI）、電競、電動車等亮點產品，最熱門的筆電，宏碁推出機身僅2.2公斤可翻轉的電競筆電；技嘉部分機種更一次下殺9000元；華碩則推出專為第一人稱射擊類型遊戲量身打造的電競筆電，全力搶攻遊戲迷市場。

主辦單位說，這次除了免費入場，展覽期間消費滿1000元就能抽電競筆電、機車，滿3000還可抽賓士，只要購買任一款筆電，就可到服務台兌換華納威秀電影票1張，購買家電則送香檳醋1瓶，歡迎大家到場搶便宜、中大獎。