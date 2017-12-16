老農跌落圳溝受傷 萬丹公所有缺失判賠40萬

老農巡視農地時不慎跌落圳溝受傷，因認為圳溝護岸設施維護有缺失，向屏東縣政府及萬丹鄉公所提出國賠。示意圖。（記者李立法攝）

2017-12-16 16:13

〔記者李立法／屏東報導〕屏東萬丹鄉李姓老農巡視農地時不慎跌落圳溝受重傷，他認為圳溝護岸設施維護有缺失，向屏東縣政府及萬丹鄉公所提出國賠445萬多元，法官審理後，認為鄉公所有缺失，但老農應為自己的傷勢負起7成責任，判公所應賠償老農40萬多元較合理，可上訴。

老農3年多前巡視他位於屏東縣竹鳳段土地並清除旁邊排水圳溝雜草時，因圳溝護岸水泥凹陷、卵石鬆動，導致他不慎跌落排水圳，身受重傷，遂向護岸施作機關屏東縣政府及維護單位萬丹鄉公所請求醫藥費、精神撫慰金及工作損失等賠償445萬多元。

縣府強調該護岸設施完工後早已移交公所負責維護管理，老農求償實無理由；萬丹鄉公所認為該護岸設施並非供行走的道路，老農卻行走其上導致受傷，老農的危險行為及傷勢，與護岸的維護管理並無相當因果關係。

法官認為老農行走護岸動機並非想做違法的事或有不正當目的，老農雖要為自己的受傷負過失責任，但護岸設施有水泥表面凹陷及卵石鬆動情形，與老農跌落受傷仍具有因果關係，負責維護管理的鄉公所也有過失，衡量全案情狀及老農傷勢，鄉公所應賠償40萬2955元較適當。