年初反空污遊行缺席 林佳龍允明參與支持環團4訴求

林佳龍明天與夫人廖婉如要參加反空污遊行。（記者蔡淑媛攝）

2017-12-16 16:20

〔記者蔡淑媛／台中報導〕1217反空污遊行將於明天在台中、高雄登場，市長參選人盧秀燕、江啟臣早已表態參加，市長林佳龍在今年0219反空污遊行中缺席，空污嚴重的雲、嘉縣長都到場，環團這次連6天在市政府抗議空污並一再邀請地主大家長參與，林也未鬆口，直到今天下午他才允諾會與夫人廖婉如一起參與，支持遊行4項訴求。

中南部空污嚴重令人詬病，台灣健康空氣行動聯盟主辦「1217反空污遊行抗暖化就健康大遊行」，明日分別在台中與高雄兩地同步舉行，並提出4大訴求，包括：1、行政院、經濟部與環保署南遷；2、中火立刻減煤2成再逐年減1成；3、各縣市前30大污染源與2018年底前減排2成；4、空品資訊網速增加可即時反應的指標。

林佳龍今天發新聞表示自己是市長也是公民，是2個孩子的父親，與所有民眾呼吸一樣的空氣，對改善空氣品質有相同的期望，將與夫人廖婉如加入遊行，一起表達反空污立場，並支持環團提出的4大訴求。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，目前彰化縣長魏明谷、嘉義市長涂醒哲、雲林縣市李進勇允諾出席，明天遊行將於下午1點在台中市議會集合，繞行周邊道路惠中路、台灣大道、文心路再回到市議會。