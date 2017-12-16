回娘家大會師 台西國中手球隊員笑憶當年勇

台西國中手球隊畢業3、40年今天首次回母校大會師。（記者黃淑莉攝）

2017-12-16 16:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕100多名畢業40多年台西國中手球隊員，今天（16日）在母校大會師，許多人畢業後首次見面，像個孩子一樣開心喊叫，大家一起回想當年練球趣事、辛苦，會中同時決議成立台西國中手球隊關懷協會，並發起一元助學運動。

台西國中手球隊大會師今天在台西國中活動中心舉行，發起人之一丁的阿華說，幾名手球隊員聚會時，提到畢業3、40年隊員們都沒聚在一起，加上老師年紀已大，因此發起手球隊員回娘家大會師活動，花了好幾個月連絡隊員。

律師林金陽也是台西手球隊員之一，他與丁阿華同屆，兩人一見面就談起當年打球的默契，把對手騙得團團轉的英勇戰績。

許麗月當年是守門員，從台西新興國小保送台西國中，讀書、吃飯及搭車都免費，國中畢業時，台北稻江、育達職校都來挖角，但她考量家計，選擇就業。

隊員林德福說，當年台西生活困苦，球隊練習時只有球門跟球，東北季風期間，風飛砂很大，大家打球吃砂，練球灰頭土臉，下雨天照樣練。

林德福說，當年球隊沒有經費，記憶中，有次到台中比賽，搭客運到台中車站時，老師讓大家吃滷肉飯、爌肉飯，因為太餓，有人吃了2、3碗，老師只好提醒說，再吃就沒錢搭車回家了！

丁阿華說，因為經費不足，老師把薪水拿出來資助球隊，校長程朝勳還自己做饅頭給球員填肚子飽！