竹縣喜閱節 探索古文明世界好奇幻

2017-12-16 16:16

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣體育館今天有一場喜閱節暨終身學習博覽會，整個活動現場以4大古文明為設計佈景主題，透過別開生面的啟動儀式，多元化闖關尋寶的互動遊戲，讓大小朋友扮演探險家，宛如穿越時光隧道，一起回到神秘的古文明體驗、學習，過程趣味橫生。

這場喜閱節暨終身學習博覽會，是整合新竹縣閱讀和藝文競賽的績優團隊、學習型城市、社區大學等團體，一同展現推動閱讀教育及終身教育的成果。由東興國小打擊樂揭開序幕，運用燈光、音效及特效，與玉峰國小的原力舞蹈相結合，帶觀眾進入到「閱野仙蹤」的科幻世界中。

「遇見巴比倫空中魔法」活動現場以4大古文明為設計佈景主題，精心設計33個互動闖關遊戲、2個DIY體驗活動、神奇故事屋、3D立體攝影與動畫互動體驗等關卡，讓成功探險者兌換闖關寶藏。雖然天氣濕冷，神秘的古文明世界仍吸引許多家長帶著孩子參加。

縣府秘書長蔡榮光和教育處長劉明超，「升格」扮演「王中之王」和法老王，逐一表彰對閱讀教育與終身學習有傑出貢獻的個人和團體。另也邀請彩虹劇團演出「最好的師傅」劇碼，六家高中廣播社與環宇廣播電台合作，現場實況報導。

場外則結合竹北社區大學、竹東社區大學及學習型城市成果展示攤位，課程展示包括越南語與越南文化、書法鑑賞與習作、中醫保健經絡養生、傳統手工木工技藝傳承班，一枝筆畫漫畫等50餘門課程。

教育處表示，社區大學106年度共開設387門課程，107年度春季班即將在明年1月中旬開始報名，歡迎民眾一起加入終身學習的行列。

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