雲林早療經費不足 虎尾東區扶輪社捐144萬

虎尾東區扶輪社支持早期療育工作，捐贈144萬元給雲林家扶發展學園與若瑟基金會。（記者詹士弘攝）

2017-12-16 16:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣需要早療照顧的兒童比率達10%，高於聯合國公告國際標準6到8%，加上政府補助早療經費有限，照顧慢飛天使的雲林家扶發展學園，每年經費不足額達2000萬元，虎尾東區扶輪社協助為雲林慢飛天使，大手筆捐出144萬元，幫助縣內照顧慢飛天使的單位。

雲林發展學園園長張玉璇指出，雲林縣0至6歲早療疑似個案通報數達779件，通報率高達15.15％，有疑似或確診發展遲緩通報人數達591人，高於國際標準，顯見雲林縣遲緩兒童需要被發現與被照顧的迫切感。

虎尾東區扶輪社社長張旭初表示，雲林家扶發展學園與若瑟基金會辛苦經營，提供早期療育場所、課程，尋找治療師加上經費籌募不易，虎尾東區扶輪社100名伙伴與眷屬有志一同，出錢出力，希望能為雲林縣內慢飛天使盡一份心力，支持早期療育工作。

虎尾東區扶輪社除捐錢外，今天並舉辦「耶誕傳愛與慢飛天使同樂」，與慢飛天使親子們一起玩滾動大龍球趣味活動，還有氣球傘與製作薑餅屋DIY，社長張旭初與太太曾美鑾還扮耶誕老公公，贈送孩子們絨布熊娃娃及糖果餅乾，祝福與會的160名慢飛天使家庭們歡度耶誕節。