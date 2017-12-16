屏東動漫節開幕 二次元萌娘「屏東四寶」現身

由左至右的「屏東四寶」立牌：小瑪、穗姬、艾兒、絢櫻。（記者羅欣貞翻攝）

2017-12-16 15:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府繼去年的法國安古蘭漫畫展後，今年以本土與日系動漫為主題，舉辦「2017屏東動漫節」，今天在屏東藝術館開展，吸引各地粉絲前來交流。

「屏東是台灣二次元萌娘的原點」！台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希表示，結合文創產業與地方特色，為地方注入新形態的品牌與行銷策略，日本有熊本熊，台灣有高捷少女等，但動漫界公認的「屏東四寶（屏東四天王）」擁有重要的地位，即屏科大「空氣少女艾兒」、東港「櫻花蝦絢櫻」、萬金「迷路小瑪」與「東津萌米-穗姬」，本次展覽就特別設置專屬展區展示，也有本土漫畫《冥戰錄》女主角「魔法少女林默娘」、台灣國際漫畫競賽得獎專區等。

今、明兩天的開幕活動，主辦單位邀請到台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希、台南府城發展文化協會總企劃墨宇（Patrick）、《冥戰錄》作者韋宗成、小君老師、九櫻老師等人到屏東，與民眾交流分享。青年學子紛紛在會場打卡自拍，親子群聚集在工作坊參與手作活動。

屏東縣政府文化處副處長曾龍陽表示，2017屏東動漫節從今日起至31日，於屏東藝術館展開，活動期間每天上午11點到晚上8點開放（週一休館），免費入場，現場打卡送限量小禮，另外還設置火車站到藝術館的免費接駁車，12月23日至24日還會到青創聚落與將軍之屋舉辦cosplay，歡迎大小朋友、青年學子踴躍參與，詳情可搜尋「2017屏東動漫節」臉書粉絲專頁。