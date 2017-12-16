六房媽過溪股大庄紅壇 上樑圓滿順利

六房媽過溪股（大庄）臨時紅壇，舉行上樑典禮，縣長李進勇擔任主祭官。（記者詹士弘攝）

2017-12-16 15:16

〔記者詹士弘／雲林報導〕登錄國家重要民俗的「雲林六房媽過爐」，今天上午舉行107~108年六房媽過溪股大庄臨時紅壇上樑典禮，儀式在縣長李進勇、議長沈宗隆等人上香祝禱後圓滿完成，會場鑼鼓喧天、鞭炮聲隆隆，上千信眾也到場見證民俗盛事。

中華民國六房媽會理事長吳錦宗表示，往年紅壇爐主由擲筊決定，今年大庄紅壇與爐主是由庄內信仰中心北極殿與庄內民眾共同承擔，與過去略有不同，今年上樑儀式也邀請全國各地分會一起觀禮。

上樑儀式在縣長李進勇、議長沈宗隆，立委蘇治芬、劉建國、張麗善，議員林聖爵、陳瑞雄、蔡秋敏、雲林農田水利會長林文瑞、斗六市長謝淑亞、斗南鎮長張勝雄、大埤鄉長謝明平、虎尾鎮長林文彬、土庫鎮長陳慶助、虎尾鎮代會主席丁學忠及地方民代、六房媽會幹部、爐主周萬友等地方人士上香祝禱後，圓滿完成。

六房天上聖母為雲林縣斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、大埤鄉協議輪值奉祀的天上聖母，「六房媽」並沒有固定的廟宇，雖居無定所，但香火鼎盛，過爐活動已有350多年歷史，每年的過爐遶境儀式被雲林縣政府列為「無形文化資產」，文化部也在今年將雲林六房媽過爐登錄為國家重要民俗。

六房媽信仰是國內現存最大規模、未以寺廟管理型態存在的媽祖（天上聖母）信仰活動，特別是搭建紅壇，及紅壇起駕與安座等祭祀儀式，保留台灣許多傳統古禮，形成地方特有宗教信仰文化，也凝聚了雲林5股36個庄頭信眾向心力。

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