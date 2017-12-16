全家總動員 400名志工為獨老送餐和禮物提前慶耶誕

2017-12-16 15:41

〔記者蔡淑媛／台中報導〕甘霖基金會聖誕送餐天使活動邁入第10年，今天近400名一日送餐志工冒著寒冬低溫騎單車，將便當與耶誕禮送給850名獨老與身障者，有不少是全家大小一起動員，或是公司員工相揪送餐，志工陣容浩浩蕩蕩，為獨老提前過耶誕。

大批志工騎單車送便當與耶誕禮物到獨老家中，獨老們早早在門口開心迎接。76歲的吳奶奶有3個孩子，2人已過世，獨留長子中風倚賴居服員照顧，6年前接受甘霖送餐，不用為一頓飯傷腦筋，今天看到志工還帶著小禮物送餐，笑得開心感謝「這麼多人來看我，家裡很久沒有這麼熱鬧了！」

「耶誕快樂！」送餐志工有許多親子隊，陳小姐騎著單車載著6歲兒子吳小弟一起送餐，他們要騎7公里從東區東峰公園到北屯為兩名獨老送餐，母子倆都是第一次加入送餐天使行列，平常會參加騎單車百K和馬拉松賽跑，兒子常相伴，這次兩人特地送餐，一起關懷獨老過耶誕，吳小弟也很興奮期待。

林姓牙技師則是連續10年參與送耶誕餐活動，特地帶著兩名女兒一起送餐，他說，很珍惜每年有機會關心長輩，是一件快樂的事，有一年參加長程挑戰組騎了近10公里到中科附近為獨老送餐，延誤長輩的用餐時間，但對方仍然熱情感謝，印象很深刻，今年他除了送餐也要調查長輩牙齒問題，希望長輩有好牙吃美味便當。

甘霖基金會副執行長陳麗娜說，今年準備耶誕餐雞腿便當，並送上掌上型收音機、肉鬆、乳液等當小禮物，這次招募到近400名車友當一日送餐天使志工，除了有全家總動員，也有不少企業員揪員工加入，每人為2、3名長輩服務，一起送溫暖過節。