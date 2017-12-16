現代版牛郎織女 台鐵集團婚禮一對新人每月只能見一次

2017-12-16 15:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局職工福利委員會下午在台北車站1樓大廳，舉辦「106年集團結婚典禮」，有31對佳偶締結連理，其中有15對新郎、新娘皆是台鐵局同事。台鐵局表示，這次集團婚禮是繼101年，以「鍾愛一生 YES I DO」為主題以來，連續6年辦理集團婚禮，共有182對新人，在浪漫的台北車站黑白棋格展演廳完成人生大事，台鐵局長鹿潔身也贈送「金鏟子」及「貫通石」，祝福新人「大肚成功」、「早生貴子」。

今年結婚的新人當中，有夫妻都是台鐵司機員，或都是台鐵列車長的組合。台鐵工作需要排班，也讓都是台鐵員工的情侶，很少有時間能夠見面約會，今天參加集團婚禮的新人中，有一對是曾一起在台鐵擔任列車長職務的黃振洲與吳芝瑋，他們交往時，一人在花蓮車班，一人在高雄車班。每天上班的時間、值乘區間和班次皆不同，常常上演你追我跑的戲碼，一方前腳剛走，另一方後腳就到，想見到面簡直難上加難，每個月都在期待哪天能藉由列車交會時，在月台上見到對方，即使僅是目送對方值乘的列車離開。

吳芝瑋表示，兩人時常一個月只能見到一次面，且見面只能來一場早餐約會。被問到不能見面要如何維繫感情時，吳芝瑋說，兩人有約定每天講電話的時間，有時一講就是兩個小時，一解無法見面的相思之苦。

吳芝瑋表示，她非常心疼振洲，因為當班表對不上，無法見到面時，振洲便會趁下班後，從花蓮直接搭車北上，到台北再轉乘凌晨南下的夜車，早上6點到達高雄見面；下午從南迴搭車回花蓮上夜班，這24小時環島一周的無奈，因為彼此同為鐵路人員，才更能感同身受。

另外有一對同為司機員的新人馬啓耀與鄭憶慧，都是於103年通過鐵路特考進入台鐵，在員工訓練中心上課時，兩人是相鄰而坐的同學。鄭憶慧表示，員訓上課時，沒有特別注意到這個男生，就覺得只是一般同學，也沒有想交男朋友。但有次下課後帶著大包小包的行李在月台遇到，聊天發現彼此住家分別在大甲跟苑裡，海線僅差兩個站；莒光號進站後，兩人是坐在不同車廂，沒想到馬啓耀在下車前，穿過車上滿滿人群，擠到鄭憶慧的車廂，將鄭憶慧的行李從架上搬下來才匆匆下車；鄭憶慧表示，這個舉動讓她對馬啓耀有了不錯的印象，後來回到員訓上課時，彼此就比較有話聊，實驗、考試時的互動也變多。

開始工作之後，因為兩人都會搭同一班火車到新竹上班，鄭憶慧表示，馬啓耀時不時都會送早餐，生病時會買粥、照顧她；後來發現馬啓耀想考司機員，兩人就決定一起念書拚隔年特考，期間就覺得對方值得深入交往。現在兩人都已是台鐵司機員，平時若開的列車交會時，都會很開心揮手打招呼。