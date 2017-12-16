氣溫直直落 心頭暖呼呼 法鼓山辦歲末關懷

2017-12-16 15:05

〔記者林欣漢／新北報導〕法鼓山慈善基金會今天舉辦年關前第一場歲末關懷活動，為基隆北海岸地區近500戶受關懷戶念佛祈福、致贈生活物資，還有在地國小及童軍團帶來精彩舞蹈演出，儘管冷氣團來襲、雨勢不斷，仍讓人感覺溫暖在心。

法鼓山慈善基金會指出，歲末關懷活動是傳承已圓寂東初老和尚、聖嚴法師，從1956年以來於年關前扶危濟困的傳統，全台關懷對象約3100戶，透過長期的訪視及急難救助、獎助學金等生活補助，讓他們感受佛法與社會的溫暖。

今天在法鼓山的關懷活動上，法鼓山慈善基金會秘書長果器法師期勉受助戶，也能成為幫助他人的關懷者，讓善行持續流轉，善願生生不息，果器法師還提到，以往包裝生活物資的提袋，今年是募集二手袋而來，與環保理念結合資源再利用。

現場有金山金美國小舞蹈團、萬里法鼓幼童軍團帶來唱跳表演，讓民眾領取物資、禮金時，心底備感溫暖。金美國小四年級學童鄧莉諭、許芳瑄說，雖然很緊張，但表演能為關懷戶帶來祝福很開心；碇內國小合唱團除了獻唱「乘著氣球上天空」，每個人還親手製作祝福卡片，相當窩心。

與女兒一同合演音樂話劇的家長郭昆忠說，歲末關懷讓人感受到生命的正向、溫暖，孩子天真的歌聲與純真的演出，總是特別打動心靈；與會見證的新北市社會局副局長呂春萍、金山區長陳國欽，都肯定法鼓山發揚諸佛菩薩慈悲濟世的精神。