中正國小新樓落成 60週年校慶同歡

2017-12-16 14:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣中正國小16日起一連兩天舉行60週年校慶活動，校內中正樓也同步舉行落成儀式，校長楊陳榮說，建校歷史悠久的中正國小，面對中正路的舊中正樓從民國61年啟用至今，由於建築物結構不良、耐震能力不足等諸多問題，2年多前由縣府及教育部編列預算進行工程重建，歷經許多人的努力終於完成。

中正樓新建工程為地上三層、地下一層防空避難室，總經費約一億一千六百多萬元，從2014年7月起開始公告上網，但廠商對投標興趣缺缺，歷經多達12次流標，至2014年底第13次才由洲義營造得標，蘇建榮建築事務所負責設計、監造，從2015年4月開工，歷經2年多的施工，在今年7月間完工，同時進入工程初驗、復驗，以及辦理使用執照等行政程序中。

楊陳榮說，新中正樓教室量體合計20間，一樓將作為行政服務空間，2、3樓則有高年級普通教室12間，由於校區緊鄰市區，周邊停車位嚴重不足，因此校舍地下室為防空避難室兼作停車場，提供34個停車位；新校舍特別強調無障礙空間，設置無障礙電梯，也落實綠建築計畫，包含日常節能、綠化保水、資源回收再利用、CO2減量等環保措施。

60週年校慶16、17兩日將舉行一連串的系列活動，今天登場的是校慶園遊會，由中、高年級學生及老師籌劃，各種趣味小遊戲、美食攤位吸引許多社區居民、學生家長前往參與，下午則舉行校慶大會，除頒發傑出校友、三代同校、資深教職員工及教育志工，現場也有校史回顧及學生成果展；明天上午8點30分開始，將舉行校慶運動會，歡迎民眾一起來幫中正國小慶生。