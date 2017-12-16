受夠了 Chinese Taipei！台日民間連署正名「Taiwan」參加東京奧運

2017-12-16 14:59

〔記者黃文瑜／台南報導〕受夠了 Chinese Taipei！2020年奧運將在日本東京舉行，盼以「台灣」而非「中華台北」名義參賽，台日兩地都在街頭進行「正名」連署，日本目前已經連署超過10萬份，台灣目標是100萬份，2018年底將送日本政府議會提案，希望以「台灣」名義參與國際性的奧運賽事，這項連署連小學生都可以參加，上午台聯黨在永康昆山市場舉辦「2020東京奧運台灣正名連署活動」，不到2小時，就收到500份連署。

台聯黨主席劉一德表示，台日的情誼深厚，在311大地震時，台灣對日本捐款的行動至今仍留在日本人的心中，因此從3到4年前，日本一名電視主持人永山英樹就開始在日本推行台灣正名運動。恰好2020年日本承辦奧運，因此有較大發言權，希望能為台灣發聲，為台灣爭取使用「Taiwan」參賽。

「台灣就是台灣」！台南市議員楊中成表示，對外國人而言 Chinese Taipei是代「中國的台北」，對於台灣人而言，好像也只有台北代表參賽，台灣不應該再走「金援外交」的老路，用台灣的名字正式參加各式國際會議和比賽，就是此時我們這個世代要來努力的工作，我們這一代做好，不要讓下一代的子孫繼續被國名困擾！

前立委許忠信表示，這項連署是連署人數越多越好，希望台灣可以達到100萬份，向日本政府表達台日民意，實際上要單純以Taiwan的名義參賽有困難，因為在國際賽事中，台灣的參加名稱登記為Chinese Taipei，若不以此名稱就無法參賽，但是若日本政府代表發言，就有機會爭取在服裝或旗幟上，放上Taiwan字樣，幫助台灣在國際上正名。

台聯黨強調，這項連署將持續到明年底，因由民間發起並無連署年紀限制，連小學生都能參加，若是想參與的民眾，可到台聯官網下載電子檔，支持台灣正名。