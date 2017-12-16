看小嫻婚變有感... 她自揭媽媽「惡婆婆」行徑

2017-12-16 14:44

〔即時新聞／綜合報導〕女藝人小嫻與前球星夫何守正近日驚傳婚變，何的姐姐們相繼出面護航，暗批小嫻不下廚、生不出來，心疼媽媽淪為「全台最無尊嚴的婆婆」，被網友酸「毒菇（姑）」。新聞一出，就有一名女網友在「Dcard」上感嘆，自家老母也是傳統派論調，連身為女兒的她，都覺得誇張，直呼「幸好你沒有生兒子」。

女網友在文中表示，「在新聞看到小嫻和何守正離婚，何姐指控在家都是婆婆煮飯侍奉小嫻」，讓她想起與母親的對話：原PO媽指出，怎會是婆婆煮給媳婦吃，不是反過來，「太過分了」；原PO不解，為何媳婦一定要煮，她可能要工作沒空，沒時間煮就買外面或婆婆煮；原PO媽氣憤地說，「婆婆煮飯，媳婦怎麼可以吃」，要吃自己去買。

原PO質問，難不成「婆婆煮給自己跟兒子吃，媳婦自己在外面買自己吃喔」；原PO媽直言，「對啊，媳婦憑什麼吃婆婆煮的飯」；原PO反嗆，那婆婆又憑啥吃媳婦煮的飯菜，「照你的邏輯，媳婦煮飯，只有自己跟老公能吃，婆婆只能自己去買」；原PO媽不服氣地回，「婆婆是長輩」，煮給婆婆吃「是應該的」。

原PO傻眼地說，「長輩又怎樣」，你又沒餵過對方奶、養她給錢，既然大家住一起，誰有空就煮，何必區分你我；原PO媽不以為然，「我生一個兒子給她當老公啊」；原PO答覆，但她也當了你兒子的老婆；原PO媽跳針回應，「反正這個我絕對不能接受，哪有這種媳婦」；原PO忍不住大罵，「你要是有媳婦，你就是惡婆婆」。

女網友提到，媽媽說這些話，已非首次，先前曾說絕對無法接受，把兒子養大，卻跟媳婦搬出去住，「這種媳婦還不如沒有好了」，並加碼爆料，媽媽當時也沒跟婆婆同住屋簷下，兩人的婆媳關係「超差」。女網友也在文末感嘆，「我只能說還好媽媽沒生兒子，不然真要為她未來的媳婦掉一把眼淚」。

網友見狀驚呼，「還好你沒有哥哥或弟弟」、「別人的囝死袂了」、「妳媽媽真的有點偏激」、「不會有媽媽希望女兒嫁出去被這樣對待吧」、「有些媽媽真的是換了位子，連腦袋也換了」、「女人何苦為難女人」、「無法接受」。