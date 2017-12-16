北市「年金改革集會遊行」明登場 警分10階段交管

2017-12-16 13:46

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警察局為因應反年金改革團體17日在總統府前舉辦的「年金改革集會遊行」活動，自即日起至17日晚間10時止，針對北市南海路、愛國東西路以北；中華路以東；忠孝西路以南；林森南路以西所圍區域，分10階段進行階段性彈性交通管制。

警方表示，反年金改革遊行路線分為東、西2線：

1. 東路線：中山南路（青島東路至徐州路均不含間）東側慢車道集合後出發→濟南路→林森南路→仁愛路→景福門圓環北側、西側→凱達格蘭大道→公園路→公園路與愛國西路口→公園路→凱達格蘭大道→景福門圓環南側、東側→中山南路→返回集合地點集會後解散。

2. 西路線：中山南路（青島東路至徐州路均不含間）東側慢車道集合後出發→青島西路→公園路→許昌街→館前路→忠孝西路→重慶南路→襄陽路→公園路→公園路與愛國西路口→公園路→凱達格蘭大道→景福門圓環南側、東側→中山南路→返回集合地點集會後解散。

警方進行管制時間、路段：即日起彈性管制區域為：（1） 牯嶺街與南海路口往北。（2） 南昌路與南海路口往北。（3） 重慶南路與重慶南路2段7巷口往東。（4） 公園路與愛國西路口往南。（5） 重慶南路與愛國西路口南側慢車道往東。（6） 博愛路底往東。（7） 重慶南路2段6、8巷往西。

16日12時起彈性管制區域為：（1） 重慶南路與愛國西路口往東。（2） 公園路與貴陽街口往南。（3） 中山南路與愛國西路口往西。（4） 牯嶺街與南海路口往北。（5） 南昌路與南海路口往北。（6） 重慶南路與重慶南路2段7巷口往東。（7） 博愛路底往東。（8） 重慶南路2段6、8巷往西。

16日16時起彈性管制區域為：（1） 重慶南路與愛國西路口往南。（2） 公園路與貴陽街口往南。（3） 中山南路與愛國西路口往西。（4） 牯嶺街與南海路口往北。（5） 南昌路與南海路口往北。（6） 重慶南路與南海路口往北。（7） 愛國西路與博愛路口往南、往東。（8） 延平南路與愛國西路往東。（9） 博愛路底往東。（10） 重慶南路2段6、8巷往西。

16日10時至17日20時彈性管制區域為：（1） 管制濟南路（中山南路至鎮江街）往西外側1線車道。（2） 管制中山南路（濟南路至青島東路）往北外側1線車道。（3） 彈性管制青島東路（中山南路至鎮江街）雙向道路。（4） 彈性管制鎮江街（青島東路至濟南路）全線道路。

16日14時至17日20時彈性管制區域為：（1） 重慶南路與衡陽街口往南。（2） 博愛路與衡陽街口往南。（3） 桃源街與寶慶路口往東。（4） 桃源街與長沙街口往東。

16日21時彈性管制區域為：公園路與貴陽街口往西。

17日10時彈性管制區域為：中山南路（濟南路至青島東路）雙向快車道。

17日11時彈性管制區域為：中山南路（徐州路至忠孝東路）往北慢車道（視現場狀況管制）。

17日12時管制：濟南路（林森南路至中山南路）及青島東路（林森南路至中山南路）全線管制。

17日12時30分管制：中山南路（濟南路至北平東路）雙向快車道及往北慢車道。