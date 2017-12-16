想帶阿嬤吃頓飯... 少年獲贈餐券願望成真

謝「鞋」你，學童開心獲贈鞋盒裝的耶誕禮物。（記者楊金城攝）

2017-12-16 13:16

〔記者楊金城／台南報導〕台南市社會局今天上午在佳里區的北門家庭福利服務中心舉辦「讓愛傳出去-感恩聖誕」活動，邀請250戶社區家庭參與，安排小朋友最喜歡的耶誕老公公現身發禮物，有50名小朋友開心收到許下願望的耶誕禮物，其中由祖母隔代教養的14歲阿寶最期待可以帶阿嬤一起去餐廳吃好料，他獲得餐券的禮物，大家都為他高興。

北門家庭福利服務中心自91年起開辦「小太陽實物銀行」，獲許多善心的商家、社團及個人長期贊助餐點、麵包及各項物資，用來幫助社區中的弱勢家庭，在耶誕節即將到來之前，社會局希望能將更多的溫暖帶到社區，同時傳達感恩的心意，今天也邀請金元成企業、幸家素食早點、久富冷飲店佳里店、NU PASTA佳里店、池王宮、天慧慈善堂、台灣黑面琵鷺保育學會、天使基金會、慈心聯誼會及六安里里長林佩玲、阿步協會等長期贊助單位，致贈感謝狀。

其中社會局結合台南市阿步幸福家兒少關懷協會舉辦「弱勢家庭兒少聖誕禮物計畫-謝『鞋』你」，讓50個孩子們事先在許願卡上寫下想要的禮物，再由阿步協會幫忙募集禮物裝入鞋盒中，在今天由耶誕老公公親送禮物，小朋友開心的笑了。

另外有舊書傳愛活動是小太陽實物銀行陸續向國內外募集二手童書，幸運地獲得美國紐澤西「送書到台灣」的贈書，將以預約方式陸續傳愛給200個家庭。

就讀國中一年級的阿寶獲贈餐廳餐券，文具、玩具和英文繪本等孩子的小小夢想，今也都實現。社會局社會工作及家庭褔利科長施清發表示，小太陽實物銀行紮根社區多年，發掘許多在地善心資源，使弱勢家庭不僅能顧及溫飽，也能有圓夢的機會。