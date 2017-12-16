永福國小戶外教室看電影 培養同理心

2017-12-16 12:31

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市永福國小昨日辦理「看好電影學特教」的研習進修計畫，在校長莊崑謨帶領下，150位親師生前往全美戲院觀看電影，讓學生們學習同理心。莊崑謨表示，永福戶外教室未來還會到附近的文學館，以及孔廟武廟赤崁樓等地，全方位培養學童成為德智兼備的人。

校方表示，這一次給學童觀看一部由真實故事改編的電影，一名教師在921地震後「深蹲」南投中寮鄉，希望翻轉偏鄉教育。發起活動的特教班導師表示，普通班學生和特教生融合在一起最需要的就是「同理心」，透過觀看這部電影可以逐漸培養小朋友們對弱勢族群關懷的同理心，進而引發協助身心障礙者的生活的具體行動。

老師賴育誠表示，一名不善言語的特教生阿千看完就說大家不管遇到什麼事，一定都要互相幫忙；一名陪同觀影的家長也說，特殊孩子要能安靜看一場100分鐘的電影很不容易，加上一般人對特教生接受度不高，做家長其實很難帶著孩子走進戲院，也很擔心在戲院中會出狀況，但這一次的機會，讓他們能勇敢的跨出這一步，可以和同班同學一同到電影院看電影，同時也共享親子時間，這是用錢也買不到的回憶。

莊崑謨指出，看到許多特殊生的老師、同學和家長帶著特教孩子勇敢融入人群相當開心，這次也特別感謝亦為永福校友的全美戲院經理吳俊誠的大力支持。