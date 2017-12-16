教師資格檢定窄門 南大教育學系擠入有撇步

南大教育學系舉辦超逼真模擬考試。（台南大學提供）

2017-12-16 12:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕 106年高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試（簡稱「教檢」）全國通過率僅54%左右，但國立台南大學教育學系卻有高達96.61%的通過率。

台南大學為再提升學生教檢通過率，除了持續舉辦教師資格檢定考試講座，教育學系今天首度舉辦「教師資格檢定模擬考」，考試科目、題數和時間分配皆比照教檢考試，提供學生考前模擬練習。

南大教育學系表示，106學年訂定「師資生培育全面品質提升實施要點」，要求師資生在學期間通過「國小教育學程教育專業知能測驗」、「師資生學科知能評量」和 「國小教學實務能力檢測」，以強化學生的教育專業知識、學科知識和實務教學能力。

另外，製作「線上微教學影片」，提供學生隨時隨地上網自主學習，每年9月安排教檢講座協助學生掌握命題趨勢、教育重要議題和答題技巧，並於12月舉辦教師資格檢定模擬考試，讓學生自我測驗並體驗教檢考試的氛圍。

南大教育學系主任鄭新輝表示，舉辦這些活動用意，幫助學生了解自身程度與目標之間的差距，給予適度的壓力以督促學生提早準備，雖然外界認為教師資格檢定通過率低，國小教師甄試錄取率更低，要擠入教職這道窄門並不容易，但機會是留給準備好的人。